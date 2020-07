Tilburgse burgemeester voelt wel wat voor verplicht mondkapje: ‘Mogelijk drukt het je letterlijk met je neus op de feiten’

TILBURG - Burgemeester Theo Weterings van Tilburg staat niet onwelwillend tegenover een verplichting van mondkapjes op straat. ,,Waarom zouden we het in Nederland beter weten dan in grote delen van de rest van de wereld?”, zei hij zondag in het tv-programma Kraak. Hij schaart zich daarmee - zij het iets minder uitgesproken - achter de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam, die afgelopen week een vergelijkbaar standpunt deelden. Maar het regionaal verplichten wil hij niet.

Weterings: ,,Ik vind dat er goede argumenten voor (mondkapjes, red.) zijn en ik heb aangeleerd - zeker in deze crisis - om te luisteren naar de deskundigen. Maar die weten het ook niet altijd, die hebben ook verschillende meningen over dit thema. Dan kun je je de vraag stellen: waarom zouden we het in Nederland beter weten dan in grote delen van de rest van de wereld, waar dat mondkapje wel gebruikt wordt. Als ik voor mezelf kijk en het er in mijn omgeving over heb... Mensen zeggen: het maakt wél uit. Of: ik vind het eng. Nou misschien is dat nou juist nodig, dat je het eng vindt.”

Letterlijk met je neus op de feiten

De VVD’er stelt dat het goed is dat het Outbreak Management Team hierover met een advies komt aan het kabinet. Zeker omdat ook hij ziet dat de anderhalve meter steeds minder goed aangehouden wordt. ,,Mogelijk is het wel zo dat als je dat mondkapje draagt, dat je elke keer letterlijk met je neus op de feiten gedrukt wordt. Van: er is wel iets aan de hand.”

De burgemeester zat bij het programma op Omroep Brabant om te praten over de kermis in Tilburg, die ondanks de coronamaatregelen doorging. Zondag was daarvan de laatste dag. Volgens de burgemeester zou dat een plek zijn waar een mondkapje, naast de anderhalve meter afstand, voordeel kan hebben. ,,Dat zou je kunnen zeggen: op locaties waar het druk is moet je een mondkapje hebben.”

Steun van collega's

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb zei vorige week namens zijn collega Halsema van Amsterdam ‘en enkele andere burgemeesters’ in Nieuwsuur dat de overheid voorbereidingen moet treffen voor een verplicht mondkapje in de publieke ruimte. Hubert Bruls, de burgervader van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad waarbij de 25 Veiligheidsregio's zijn aangesloten, stelde in een reactie daarop dat het onhaalbaar is om een mondkapjesplicht te handhaven.

Hoe zo'n maatregel er ook uit zou zien, Weterings pleit voor duidelijkheid. ,,Als we voor het dragen van een mondkapje dan een discussie moeten voeren: is het druk in de Heuvelstraat of niet... Dat maakt het weer lastig. Dus ik ben wel voor de eenduidigheid van de regels en de helderheid van de boodschap.” Het moet volgens hem op grote schaal gebeuren. Een regionale verplichting, zoals minister Grapperhaus opperde, ziet hij niet zitten. ,,Dan zou het dus kunnen betekenen dat je naar elke stad of elk dorp waar je naartoe gaat, je de vraag moet stellen: moet ik hier wel of niet een mondkapje hebben?”

Doorgaan kermis

In het tv-programma verdedigde Weterings opnieuw het door sommigen omstreden besluit om de kermis in Tilburg door te laten gaan. Ook met de kennis van de coronacijfers van begin deze week zou hij groen licht hebben gegeven. ,,Je moet ook goed naar de cijfers kijken. Daar staat: de meeste extra besmettingen ontstaan binnenshuis, bij contacten die mensen hebben met elkaar, in een gesloten omgeving. Niet buiten.”

Of hij het besluit op dit moment ook nog zou nemen, ontweek hij. ,,Met de kennis van nu zou het al een andere discussie geweest zijn.”

