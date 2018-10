Tilburgse Burger King gaat ook bezorgen (en is volgende week open)

Vrijdag staat tribune klaar voor de bouw van faunapassa­ge Goirle

10:19 GOIRLE - Elf betonnen zogenoemde liggers van in totaal 27 meter lang worden vrijdagavond en -nacht aan de Turnhoutsebaan in Goirle geplaatst. Vanaf 21.00 uur krijgt de faunapassage, die daar in aanbouw is, echt vorm. De betonnen liggers vormen het ecoduct. Speciaal voor geïnteresseerden, worden er tribunes geplaatst.