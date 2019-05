Tilburgse Carey (25) reageert na overdonderde jury van Britain's Got Talent: ‘Zoveel complimenten, echt niet normaal!’

Eis 2,5 jaar na dollemans­rit onder invloed van speed tussen Kaatsheu­vel en Waalwijk

17:13 BREDA/KAATSHEUVEL - Een gekke gewaarwording vrijdag in de rechtbank in Breda. Het was een ware dollemansrit, met de politie op z’n hielen. Verdachte Kamil P. stond bovendien stijf van de speed. Hij deed echter alsof de rit een plezierritje was van Kaatsheuvel tot Waalwijk. Het enige waarvan hij spijt leek te hebben was dat hij niet stopte voor de politie.