Tilburgse carnavalsoptocht (in ieder geval) dit jaar weer over de Vijfsprong en Stationsstraat

De beslissing was tegen het zere been van de (horeca)ondernemers en bewoners aan de Nieuwlandstraat en Stationsstraat. Bij de Vijfsprong werd er altijd flink uitgepakt tijdens de optocht, ook verderop in de Stationsstraat (bij café Little Devil) was er een vertrouwd ‘feestpunt’. ,,We zitten hier al meer dan 12 jaar en weten niet beter dan dat de optocht door de straat trekt”, sprak Ton Sparla, eigenaar van Café Langeboom, toentertijd.



Erik Wannemakers, eigenaar van café Spaarbank, vindt het mooi dat de optocht nu terugkeert naar de Vijfsprong. Al is ‘ie verbaasd dat de route nu dan wél veilig zou zijn. ,,Ik snap überhaupt niet dat route van de optocht destijds is verlegd. Maar goed, hartstikke fijn.”



Paul Guldemond zit in een spagaat. Hij is enerzijds directeur van jazzpodium Paradox (Willem II-straat) en anderzijds mede-eigenaar van rockcafé Little Devil (Stationsstraat). Guldemond lacht. ,,Voor allebei de zaken hoop ik dat de optocht er langs komt.” Bij Little Devil keert dan een ‘gezellige, alternatieve plek’ terug. ,,Ons publiek bestaat niet direct uit carnavalsliefhebbers, maar toen de optocht er nog langs kwam, werd het altijd wel een heel fijn feestje. Persoonlijk maakt het mij niet uit.”