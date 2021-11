Tilburgse carnavalsvereniging maakt voor overleden vriend Daan tocht door de Schotse hooglanden: ‘Een mooi eerbetoon’

Een vader die de hele nacht bij zijn dochtertje met epilepsie waakt. De dame die aan een auto-ongeluk epilepsie overhield. Een Tilburgse actie om geld op te halen voor EpilepsieNL maakt verhalen los.



Zelf verloren de vier kameraden van de Tilburgse carnavalsvereniging Ketel acht jaar geleden Daan, net voor ze een trip naar het Schotse Glasgow zouden maken. Binnenkort lopen ze de West Highland Way, geen makkelijke tocht van 154 kilometer. Uit naam van vriendschap én voor Daan.



,,Komend jaar bestaan we elf jaar als carnavalsvereniging”, vertelt Joost van Dun. ,,En Daan is acht jaar geleden overleden, plotseling in zijn slaap.” De vereniging bestond in het begin uit het vriendschapskwartet Joost, Paul Freek en Daan. Nu uit Joost, Paul, Freek en Loek. Paul: ,,Loek was één van de beste vrienden van Daan en ook zijn huisgenoot. Hij heeft zijn dood van heel dichtbij meegemaakt. Zodoende zijn wij na de dood van Daan bij elkaar gekomen.”



De vier delen gezamenlijke liefdes: carnaval, het goede leven en een drankje op zijn tijd.