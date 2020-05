Tilburgse C&A verhuist naar Emmapassage, krijgt nieuwe uitstraling

VSB Wellness heeft het bijna te druk: ‘Dit is een positief bedrijfs­ver­haal, die zijn er ook’

7:00 DIESSEN - Wout Vugts heeft net een compleet nieuw pand opgeleverd bij zijn bedrijf VSB Wellness in Diessen. Goed nieuws dus en bang voor de toekomst is de ondernemer niet. ,,Dit is een positief verhaal. Er zijn ook bedrijven die wel goed gaan. We hebben nog werk voor een heel jaar.”