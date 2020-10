Tilburgse ‘Children for the Future’ presenteren adviezen voor regering aan burgemeester Weterings

TILBURG - Premier Mark Rutte riep Nederlandse jongeren mee te denken en met ideeën te komen. ,,Want het gaat uiteindelijk om jullie toekomst.” En dat hebben tien Tilburgse ‘Children for the Future’ gedaan. Zondag nam burgemeester Theo Weterings hun adviezen namens Den Haag in ontvangst.

,,Privacy is minder belangrijk dan gezondheid”, begint de 11-jarige Maysa Benjaddi, doelend op de veelbesproken corona-app. De kinderen dachten na over de vraag: is privacy belangrijker dan veiligheid? Batu Taser (11) is het met Maysa eens: ,,want als je niet gezond bent, kun je ernstig ziek worden en zelfs overlijden.”

Waarom niet Prinsesjesdag?

In het kader van het thema ‘kennis’ vinden de jonge adviseurs dat scholen niet meer moeten sluiten. ,,Dat is niet goed voor de ontwikkeling van de kinderen”, vindt Lara van Hamond (10). ,,Maar als er heel veel besmettingen zijn snap ik het wel.” Zelf heeft ze ook een prangende vraag aan de burgemeester: ,,Waarom heet het eigenlijk prinsjesdag en niet prinsesjesdag?” Daar heeft Weterings ook geen antwoord op, maar verzekerd de meisjes om het voor ze na te vragen.

Duurzaamheid komt deze middag uitgebreid aan bod. Vesper Laros (11) en Dunya Özen (9) vertellen over het tegengaan van luchtvervuiling en plastic soep, maar ook over het belang van planten en bloemen voor bijen en andere insecten. ,,Het is goed dat jullie aandacht vragen voor kleine dingen waar we allemaal wat aan kunnen doen”, zegt Weterings. ,,Gezondheid is niet alleen maar corona, we moeten ver in de toekomst denken.”

Cultuur

Op een filmpje bewegen de kinderen als robots. Op deze manier laten ze zien hoe je tijdens de coronacrisis afstand van elkaar moet houden. ,,Feesten in een club moet ook gewoon kunnen op anderhalve meter”, vindt Maysa. ,,Want cultuur is heel belangrijk.” Daar is de burgemeester het mee eens. ,,Natuurlijk moet cultuur kunnen. Als we ons allemaal aan de regels houden, hoeven we ons niet te gedragen als die robots in dat filmpje en kunnen dingen open blijven.”

Volledig scherm Tilburgse Children for the Future presenteren hun adviezen aan burgemeester Weterings. © Alegria Ioannidis

Maar daar is wel vertrouwen voor nodig. ,,Als je vertrouwen wil krijgen, moet je het ook geven”, zegt Jauden Seraus (9) beslist. Lina Avci (9): ,,Je moet ook geen grote dingen beloven die je niet na kan komen.” Zoals? ,,Als je anderhalve meter houdt, krijg je tienduizend euro.”

Aan de hand van zes workshops van ContourdeTwern, DigiLab, Rabobank, Tilburg University Junior en het Zuidelijk Toneel formuleerden de kinderen deze adviezen. Weterings: ,,Ik ga ervoor zorgen dat ze bij minister-president Rutte komen!”