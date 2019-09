Tilburgse choreograaf Guilherme Miotto wint grote podiumprijs: 60.000 euro

VIDEOTILBURG - De Tilburgse choreograaf Guilherme Miotto is winnaar van de Gieskes-Strijbis Podiumprijs, dat is de grootste podiumprijs van Nederland. Hij krijgt 60.000 euro voor zijn bijdrage aan de kwaliteit en diversiteit van de Nederlandse podiumkunsten. Ook theatermaker Alexandra Broeder wint de prijs en ontvangt 60.000 euro. Broeder maakte onder meer voorstellingen bij Het Zuidelijk Toneel in Tilburg.

De Gieskes-Strijbis Podiumprijs is maandagavond voor de derde keer uitgereikt. Miotto en Broeder mogen het bedrag dat ze winnen naar eigen inzicht gebruiken voor hun artistieke ontwikkeling. De jury over de winnaars: ,,Beide makers (...) staan midden in de samenleving en voelen een sterke noodzaak om ingewikkelde maatschappelijke onderwerpen uit de taboesfeer te halen.”

Jongeren uit Tilburg Noord

Guilherme Miotto is geboren in Brazilië en bekwaamde zich onder meer in urban dance. Via een sociaal project voor jongeren in zijn stad kwam hij in aanraking met dans. Het leidde tot een dansopleiding in Rusland. Hij was onder meer danser bij Emio Greco, Krisztina de Châtel en het Tilburgse gezelschap T.r.a.s.h. Daar maakte hij ook choreografieën. Miotto combineert urban en moderne dans en won al meerdere prijzen.

Met sociaal werker Amine Mbarki richtte hij in 2017 stichting Corpo Máquina op. De twee maken voorstellingen met jongeren uit Tilburg Noord, onder meer met Somalische jongeren, ex-gedetineerden en met balvirtuoos Nasser el Jackson.

De jury over de Tilburger: ‘Miotto’s kunstenaarschap kent een krachtige signatuur en mag bogen op een indrukwekkende staat van dienst. De weg die hij op dit moment met Corpo Máquina inslaat, is vernieuwend en tegelijkertijd een culminatie van alle stappen die hij ervoor gezet heeft. Met dans en fysicaliteit opent hij deuren voor mensen voor wie het doorgaans veel moeilijker is om met de buitenwereld te communiceren. Miotto is een bruggenbouwer met een missie: van Tilburg-Noord tot het Mozarteum in Salzburg.’

Volledig scherm Alexandra Broeder © Budwilowitz&Kamerich-Eyes

Sinistere wereld

Alexandra Broeder (1978) studeerde in 2003 af als theatermaker aan de Toneelacademie Maastricht. Zij neemt haar publiek mee in een vaak schemerachtige wereld. Vaak zijn de spelers kinderen of jongeren die volwassen publiek deze sinistere, onwennige wereld binnenleiden.

Sinds 2017 is zij een verbinding aangegaan met De Bascule; het centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Amsterdam. Met jongeren die daar intensief in behandeling zijn bouwde zij verder aan haar oeuvre van unheimische werelden als kruisbestuiving tussen theater en de psychiatrie. Bij Het Zuidelijk Toneel in Tilburg maakte zij ‘The crow knows where the children go', ook een voorstelling met kinderen.

Nog een Tilburgse genomineerde