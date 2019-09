‘Tilburgse chroom-6-slachtoffers kunnen géén uitsluitsel krijgen over andere risico's’

In de chroom-6-affaire werden z’n 800 werklozen tussen 2004 en 2012 verplicht oude treinen te schuren. In de afgeschuurde verflagen zat het kankerverwekkende chroom-6, werd later duidelijk. De gemeente liet onafhankelijk onderzoek doen, waarbij ook het RIVM was betrokken. Slachtoffers kregen vervolgens allemaal een tegemoetkoming.

Zware metalen

Mogelijk zaten er in de afgeschuurde verf echter ook nog (zware) metalen. Twee onafhankelijke deskundigen pleitten er in het Brabants Dagblad voor dat te onderzoeken, want het kan tot aandoeningen hebben geleid waarvoor nu geen vergoeding wordt gegeven. Ook een deel van de slachtoffers zélf heeft behoefte aan meer duidelijkheid. Volgens hen is de onderste steen nog niet boven.

De gemeenteraad drong er vervolgens op aan dat het RIVM daarover uitleg kwam geven. In die uitleg, die maandagavond kwam, erkent het RIVM dat er zware metalen in de verf gezeten kunnen hebben. Maar volgens de RIVM-deskundigen is het nutteloos de oude museumtreinen, die in Tilburg werden geschuurd, daarop te laten onderzoeken. Eén van de redenen luidt dat treinen ook na het schuren in Tilburg nog voorzien kunnen zijn van metaalhoudende verf.

Museumtreinen

In het chroom-6-onderzoek werden de museumtreinen die in Tilburg zijn opgeknapt wél onderzocht. Daarvoor werden kleine stukjes verf van de treinen afgeschuurd en door een laboratorium onder de loep genomen. Toen werd chroom-6 gevonden. ,,We wisten toen dat ook de mensen in Tilburg hiermee tijdens het schuren in aanraking gekomen konden zijn, omdat er in latere periodes geen chroom-6-houdende verf meer werd aangebracht", aldus Jan-Paul Zock van het RIVM. Dat is dus een belangrijk verschil met de zware metalen in verf, die wél nog werden toegepast. Ook in andere opzichten gaat een vergelijking met het chroom-6-onderzoek volgens Zock mank.

Tegemoetkoming