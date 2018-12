Tilburgse chroom-6 slachtoffers willen vergoeding: overleg nog zonder resultaat

Een poging van Tilburgse slachtoffers van de chroom-6 affaire om al met de gemeente en Nedtrain tot een regeling te komen, is vrijdag mislukt. Raadsman Rob Bedaux en drie cliënten kwamen in Eindhoven bijeen met juristen van de gemeente Tilburg en van Nedtrain. Beide laatste partij waren verantwoordelijk voor het werk aan treinen waarbij zo’n 700 werklozen en hun begeleiders aan de kankerverwekkende stof zijn blootgesteld.

Een voorstel van Bedaux om de zaak af te wikkelen is vooralsnog afgewezen. Hij wil 6000 euro voor alle betrokkenen, ‘maar dat bedrag is nog onderhandelbaar'. Wie chroom-6 gerelateerde gezondheidsschade heeft moet daarnaast aanspraak kunnen maken op al door de overheid vastgestelde schadebedragen.

De raadsman dreigde in september de gemeente en Nedtrain voor de rechter te slepen, maar hield de dagvaarding aan in afwachting van nader overleg. Het initiatief daarvoor ‘is een beetje van beide kanten gekomen', zegt een woordvoerster van de gemeente. ,,Inhoudelijk doen we geen enkele uitspraak tot op 31 januari de uitslag van onafhankelijk onderzoek wordt gepresenteerd. Maar we proberen ons al wel voor te bereiden op mogelijke scenario’s.”

Alsnog dagvaarden

Bedaux heeft geen hoge verwachting van de beloofde terugkoppeling. ,,Als die inderdaad negatief is, ga ik begin januari partijen alsnog dagvaarden.” Bedaux beroept zich op jurisprudentie van zaken in onder meer Italië en Spanje. Mensen hebben volgens hem recht op een vergoeding van in totaal 8000 euro, los van eventuele gezondheidsschade. Bedaux voert aan dat in elk geval NedTrain al sinds 1979 op de hoogte was van de risico’s van chroom-6. Hij baseert dat onder meer op onderzoek van het Brabants Dagblad.