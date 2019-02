Tilburgse coffeeshops: de vlag gaat uit na besluit 'wiet-ontheffing’

FvD heeft 'geen spijt' van hoaxfoto klimaat­spij­be­laars McDonalds Tilburg: 'Hoe konden wij dit nou weten?’

13:23 TILBURG - Op sociale media is donderdag op grote schaal een nepnieuwsfoto verspreid waaruit zou blijken dat de klimaatspijbelaars een enorme bende hadden achtergelaten in Den Haag. Het bleek in werkelijkheid te gaan om een oude archieffoto van rommel bij de McDonald’s in Tilburg. De foto werd massaal voor waarheid aangenomen en verspreid via Twitter, onder andere door Forum voor Democratie.