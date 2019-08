Tilburgse coffeeshops gaan mee in experiment staatswiet: 'Maar het is een blinde overstap’

,,We zetten een handtekening voor een blinde overstap”, zegt woordvoerder Gijs van Schijndel namens The Grass Company, met twee zaken in Tilburg. ,,Wie worden de telers? Waar komen ze te zitten? Hoe groot zijn ze? Wat gaan ze leveren? Kunnen ze aan de vraag voldoen? Mogen we voorgedraaide joints blijven verkopen? Hoe zit het met de levering van hasj? Die wordt nauwelijks in Nederland geproduceerd, dat komt bijna allemaal uit Marokko. Heel veel vragen nog. Maar we willen wel vooruit. We zijn voorstander van legalisering en dit is een stap daartoe.”