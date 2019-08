Tilburgse concurrentie voor 'fietsenkoning' Swapfiets

Romijn wilde dat al langer doen. Hij is het type handige ondernemer, heeft meerdere ijzers in het vuur. ,,Volgens mijn vader had ik het al eerder grootschalig op moeten zetten.” Hij lacht: ,,Maar ik heb het erg druk, ook met mijn andere ondernemingen.”



Zo verhuurt hij via een andere onderneming aanhangwagens, heeft-ie samen met een compagnon nog een fietsverhuurbedrijf en een fietsenwinkel in Goirle.



Wat-ie dacht toen Swapfiets in Tilburg neerstreek? Hij gebruikt een scheldwoord. ,,Dat dacht ik. Maar ach, ze waren anders toch wel gekomen. Tegen die jongens boks je ook niet op, daar zit zoveel geld achter.” Romijn heeft ongeveer 200 fietsen in de stad rondrijden. ,,Maar het is nog zomer, straks op het hoogtepunt zijn het er 500. Swapfiets is groter, maar wij zitten zeg maar voor het hol van de leeuw.”