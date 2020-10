Tilburgse creatie: Pieken met een PYKE in plaats van een biertje

Het is nog een relatief nieuw begrip in Nederland, een hard seltzer. Letterlijk vertaald is het bruisend water met alcohol. De dertien jonge ondernemers besloten een eigen variant te brouwen en zelf recepten te bedenken.



,,Initiatiefnemer Erwin Douwes, een kennis van me, was in Amerika. Daar heb je in supermarkten al hele rijen met verschillende hard seltzers'', vertelt Luka van Helvert. ,,Hij zag wat er allemaal in zat en dacht dat het nooit lekker kon zijn. Maar hij proefde er eentje en het smaakte goed. Terug in Nederland viel Erwin op dat je hier nog geen hard seltzers had, een goed alternatief voor bier of wijn.‘’



Terug in Nederland vraagt Douwes rond en bespreekt hij ideeën met vrienden en kennissen. Zo ontstaat een groep van dertien mensen met verschillende achtergronden en opleidingen, iedereen brengt zijn eigen expertise in.