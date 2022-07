Tilburgse daktuin ‘Moes’ krijgt horecazaak van Sam, bekend van Gin Fizz en Elfde Gebod

Tientallen aanhoudin­gen in groot Europees onderzoek naar mensensmok­kel

In vijf Europese landen, waaronder Nederland, zijn in totaal 39 mensen aangehouden bij een internationaal onderzoek naar mensensmokkel via het Kanaal naar Groot-Brittannië. Het onderzoek liep in Nederland, Duitsland, België, Engeland en Frankrijk melden Europese opsporingsorganisaties Europol en Eurojust.

