Tilburgse 'danskerk’ blaast feest af na dwangsom, zoekt nieuwe locatie: ‘Heel zuur’

,,Chantage van de gemeente", zo noemt Erwin Douwes het schrappen van de ‘eredienst’ die vrijdagavond zou worden gehouden in het centrum van Tilburg. Daarvan ziet de ‘Pyke-kerk’ af nu de gemeente een dwangsom in het vooruitzicht stelt van 30.000 euro. Die wordt aan de horecazaak opgelegd als het feest toch doorgaat.



De kerk, die sinds gisteren staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, is opgericht om de coronaregels te omzeilen. Enerzijds als protest tegen het coronabeleid, anderzijds als reclamestunt (Pyke is ook een drankje). Bij de ingang van het feest - volgens Douwes een ‘eredienst’ - zou niet om de coronapas worden gevraagd.