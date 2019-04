Tilburgse dealer (22) met bolletjes drugs in auto aangehouden in Sprang-Capelle

Minister Grapper­haus gaat zich inzetten voor Johan van Laarhoven in Thailand, familie blij

20:17 DEN HAAG - Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gaat zijn best doen om langs diplomatieke weg de in Thailand gevangenzittende Tilburger Johan van Laarhoven terug naar Nederland te halen. ,,Ik reken het me aan dat hij daar vastzit", zo sprak de minister aan het begin van de avond tijdens een debat in de Tweede Kamer.