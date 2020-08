Tilburgse dealer moet jaar de cel in

Het ging om 2454 xtc-pillen, 3 gram heroïne en 14,4 gram cocaïne . De politie nam het spul op 21 januari van dit jaar bij de man in beslag. Hij werd gepakt nadat de politie een vrouw volgde, waarvan ze wisten dat ze een harddrugsgebruiker was. De agent zag haar bellen en niet veel later bij de verdachte in de auto stappen. Toen de agent niet veel later de auto doorzocht werd er drugs gevonden. Ook in de woning van de Tilburger lag nog spul.

Ontkennen

De man heeft steeds ontkend dat het van hem was. ,,Nee, die drugs waren van een vriend van me. Die sliep vijf dagen bij me, omdat hij problemen had met z’n vriendin”, zei hij in de rechtbank. Daar kreeg hij ook vragen over een grote som contant geld dat in de woning werd gevonden. De 29.000 euro zou hij van een familielid hebben gekregen om er een cafetaria mee te kunnen beginnen. Justitie en de rechtbank geloofden beide verhalen niet. Tegen de man was daarom ook al twaalf maanden cel geëist, waarvan twee voorwaardelijk.