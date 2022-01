Tilburgse dealer vecht boete aan: Eerste aanhouding zou onterecht zijn

Willem II richt de pijlen wederom op FC Groningen-verdediger Dammers

Willem II is in de zoektocht naar defensieve versterking wederom uitgekomen bij Wessel Dammers, zo bevestigen bronnen in het noorden. De 26-jarige centrumverdediger die in de zomer ook al in beeld was speelt nu nog bij FC Groningen, waar hij zijn basisplaats is kwijtgeraakt.

27 januari