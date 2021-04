Tilburgse dief van scootmobiel heeft meer op zijn kerfstok

Laatste fase PuijAcker roept weerstand op, ‘Te veel sociale huur voor kwetsbare wijk’

11:04 TILBURG - Bewoners van nieuwbouwwijk Puijacker in Tilburg-Zuid maken zich zorgen over de plannen voor 130 sociale huurwoningen op het voormalige HaVeP-terrein. Volgens de buurtbewoners is er behoefte aan een ander type woningen in de kwetsbare wijk. Ze krijgen steun van het CDA, dat vragen heeft gesteld.