Tilburgse DJ The Boy Next Door belandt in Brazilië in het ziekenhuis: ‘Ik heb me nog nooit zó ziek gevoeld’

Het moet er opmerkelijk uitgezien hebben: Van Berkel die midden in de nacht, onder de arm van zijn vriendin, over de verregende straten van Rio de Janeiro strompelt. Op zoek naar een ziekenhuis. ,,Het hotelpersoneel zei dat het veel te duur was om een ziekenwagen of dokter naar het hotel te laten komen. We schakelden ING in, waar wij eerder een reisverzekering afsloten. Zij raadden ons een ziekenhuis aan, waar we naartoe gingen.”