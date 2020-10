Tilburgse docu zet punt achter periode voor eerste coronapatiënten: ‘Mijn vingers en lippen waren blauw’

TILBURG - In het Peerke Donders Paviljoen ging zondagmiddag de documentaire 'Het is liefde waar het om draait' in première met als aanwezigen de hoofdrolspelers van de film die verhaalt over Tilburg in coronatijd. ,,Het is goed om erover te praten."

De documentaire 'Het is liefde waar het om draait' is nog geen minuut oud als Diny de Brouwer (71) haar hand voor haar gezicht slaat. Op het scherm hoort ze zichzelf praten. 'Op 15 maart ben ik naar het Tweesteden Ziekenhuis gebracht. Mijn vingers waren blauw en mijn lippen waren blauw. In eerste instantie dachten ze aan mijn hart, maar het was corona.’

Coma

,,Vreemd om jezelf zo te zien en te horen praten, maar het is ook wel goed om het erover te hebben", vindt De Brouwer nu, inmiddels hersteld van enkele hevige maanden. ,,Het is toch in sneltreinvaart voorbij gegaan. En ik weet er zelf lang niet alles meer van." De Brouwer lag 24 dagen in coma in een ziekenhuis in Apeldoorn voordat ze terugkeerde naar Tilburg. ,,Dan is deze documentaire een mooie punt achter die periode.”

Want corona is zondagmiddag de gemene deler tussen alle aanwezigen in het Peerke Donders Paviljoen. Zoals Gerrit en Annemie van Raak, die samen in een Gronings ziekenhuis lagen. ,,We realiseren ons donders goed dat wij het er genadig vanaf hebben gebracht", zegt Gerrit van Raak in de documentaire, zonder een woordgrapje te willen maken.

Anke Donders (83), die zelf opknapte maar haar man verloor aan corona, vertelt in de film over de laatste keer dat ze hem zag: ,,Bijzonder hoe dat overkomt. Ik heb er over na moeten denken of ik het wilde vertellen, maar uiteindelijk wilde ik dat per se doen voor mijn man. Dat heeft me geïnspireerd. Ik ben er trots op dat gedaan te hebben en denk dat hij ook trots zou zijn dat ik dat op kon brengen." Ze eert tevens de zorgmedewerkers die haar echtgenoot begeleidden in de laatste momenten. ,,Daan. Diana. Lonneke. Rianne. Ik ken die mensen niet en we hebben ze nooit gesproken, maar ik hoop dat ze dit zien en weten dat wij zeer dankbaar zijn."

In de geest van Peerke

De documentaire werd gemaakt door Caroline Evers, Paul Spapens en Stijn van der Loo onder de vlag van Stichting Petrus Donders Tilburg en als onderdeel van het project Geschiedenis van de zorg in Tilburg, waarover nu ook een expositie in het Peerke Donders Paviljoen huist. ,,Indrukwekkend om te zien", zegt Despina de Werd (22) over de documentaire. Ze is voorzitter van Serve the City, een vrijwilligersclub van studenten die -ook buiten coronatijd- hulp biedt aan stadsgenoten. In de eerste coronamaanden meldden zich 300 studenten aan die hielpen met boodschappen of medicijnen bezorgen of de mensen van ONS Soepje ondersteunden. ,,Als student zijnde ben je daar misschien niet direct mee bezig, maar de bijzondere omstandigheden verenigde mensen en heel Tilburg. Mooi om te zien."

Want naast de verhalen van ex-coronapatiënten zijn die initiatieven het tweede belangrijke onderdeel van de documentaire. De inzet van Tilburgers om hun stadgenoten op alle mogelijke manieren te helpen. En net als de eerste woorden van de film komt ook de afsluitende quote in de documentaire op naam van Diny de Brouwer, die gelijk is aan de titel. ,,Het is liefde waar het om draait." Geheel in de geest van Peerke.

