Tilburgse dominee veroorzaakt commotie bij kerstviering Geertruidenberg

update Honderden kilo's vuurwerk gestolen bij ramkraak in Tilburg, gratis vuurwerk voor gouden tip

18:09 TILBURG - Op een vuurwerkwinkel aan de Leenherenstraat in Tilburg is op Eerste Kerstdag een ramkraak gepleegd. Dat gebeurde in alle vroegte, rond 04.00 uur in de ochtend. De vier mogelijke daders gebruikten onder meer een in Waalwijk gestolen bestelbus. Er is voor honderden kilo's aan vuurwerk gestolen. De eigenaar heeft een beloning uitgeloofd voor de tip die leidt naar de daders.