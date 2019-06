Tilburgse doolhof Doloris wil buddy-project voor mensen die slecht ter been zijn

UPDATE Brand bij Van Besouw heeft geen invloed op bouwplan

11:20 GOIRLE - De brand gisteren in een van de panden op het Van Besouw-terrein in Goirle, heeft verder geen gevolgen voor de herontwikkeling van het terrein. De schade valt alleszins mee, laat Jan Voesenek, directeur/eigenaar van de Nederlandse Bouw Unie (NBU) desgevraagd weten. Het pand waar de brand uitbrak, wordt in de tweede helft van augustus gesloopt. Op de gevel na, maar die is niet beschadigd geraakt.