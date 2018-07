Tilburgse drugsdealer hoort eis van 20 maanden cel: 'Had ongeveer 30 afspraken per dag'

Miloude B. loopt tegen de lamp als een informant van de politie een boekje over hem open doet. B. zou al jaren dealen en ook per ons verkopen aan andere dealers. Dat is voor de politie het sein om een zendertje bij hem te plaatsen en zijn telefoon af te tappen. Daaruit blijkt dat hij vaak ongeveer dertig afspraken per dag maakt. Ook laat hij regelmatig de telefoon één keer bij iemand overgaan.

Twee ons coke en halve kilo heroïne

Dat laatste, zo vertelt een verslaafde, is het sein dat Miloude of Mo, zoals sommige mensen hem noemen, op de plaats van bestemming is. Op 27 maart van dit jaar is het voor de politie genoeg geweest. Ze volgen de dealer en pakken hem op nadat hij drugs verkoopt. Ook vallen ze binnen in de woning in de Reeshof waar zijn partner en zijn dochter wonen. Daar ligt ruim twee ons cocaïne, ietsje meer dan een halve kilo heroïne en een pistool verstopt in de loungebank in de tuin.