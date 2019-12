Tilburgse drugsdealers gaven eigen telefoonnummer prijs; geen celstraf meer

TILBURG/BREDA - De twee drugsdealers die dit voorjaar bestellijstjes voor drugs in een groot aantal Tilburgse brievenbussen stopten, zijn in de val gelokt door de politie. Een agent deed zich voor als klant en kocht vijf xtc-pillen bij één van de twee.

De twee Tilburgse dealers, 27 en 28 jaar oud, stonden donderdagmorgen terecht bij de politierechter in Breda. Die legde hen een celstraf van 133 dagen op, waarvan 90 voorwaardelijk. Beide mannen zaten na hun arrestatie al 43 dagen in de cel. Daarnaast kregen de Tilburgers een werkstraf van 240 uur.

Officier van justitie Rob Rammeloo vond het prima dat de twee niet opnieuw naar de gevangenis zouden moeten. ,,Het zijn geen geharde criminelen". Arthur van der Biezen, advocaat van de oudste verdachte, sprak over 'puberaal gedrag’, 'de lulligheid ten top'.

Telefoonnummer

De twee dealers maakten het de politie niet al te moeilijk. Op de bestellijstjes die ze in de brievenbussen stopten, stond ook het telefoonnummer van één van hen. ,,Opmerkelijk, want je zet jezelf nogal in de etalage", stelde de rechter. De 27-jarige Tilburger gaf dat onmiddellijk toe: ,,Ik gebruikte zelf veel drugs. Ik dacht dat ze me niet zouden kunnen koppelen aan dat telefoonnummer. Het zegt hoe vertroebeld mijn geest toen was. Als je gebruikt, vervagen je normen en waarden. Ik ben nu weer nuchter en ik kan me er niks meer bij voorstellen. Ik schaam me er ook voor.”

Extra xtc-pilletje

Op de bestellijstjes boden de twee hun 'nieuwe producten voor 2019' aan. Daarbij ging het om allerhande soorten drugs: cocaïne (20 euro voor een halve gram), xtc, speed en lsd. Maar ook valium, ketamine en viagra. Een vrouw die de brief in haar bus vond, belde de politie. Die liet daarop een agent naar het vermelde telefoonnummer bellen, waarbij hij zich als koper voordeed. In het Wilhelminapark overhandigde de 27-jarige dealer de agent zes xtc-pillen in plaats van de bestelde vijf. De gratis pil was bedoeld als excuus omdat de dealer te laat was: ,,Mijn maat was met de auto weg voor onze cokelijn".

Dat was op 14 maart. Op 3 april werden beide Tilburgse dealers aangehouden. De 27-jarige verklaarde dat zijn compagnon van nu zijn vroegere dealer was. Toen die hem vroeg om ook te gaan dealen had hij daarmee ingestemd, want dan kon hij zijn eigen drugsverslaving betalen. In de woning van een van hen werd een flinke voorraad drugs gevonden, bedoeld voor de verkoop.

Advocaat: ‘Overál zijn drugs’

Advocaat Stijn Pessers, die de jongste dealer bijstond, noemde zijn cliënt een 'slachtoffer’ in plaats van een dader. ,,Iedere jongere die naar een festival gaat, wordt daar geconfronteerd met drugs. Bij zo'n festival als Decibel, op de Beekse Bergen, is een waardeloze bewaking. Dat stelt helemaal niks voor. Het Openbaar Ministerie verdient straf, niet mijn cliënt".