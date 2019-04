Tilburgse ‘drugskok’ tot 10 jaar cel veroordeeld voor een van grootste labs ooit in Duitsland

UPDATETILBURG/KLEVE - De 40-jarige Stan de C. uit Tilburg is in Duitsland veroordeeld tot een celstraf van 10 jaar. Volgens de Duitse justitie was de Tilburger de ‘kok’ in een van de grootste drugslaboratoria die in het land zijn opgerold.

Het drugslab was ingericht in een boerderij in Wachtendonk, net over de grens bij Venlo. Een grote politiemacht viel daar in april 2018 binnen. Behalve de Tilburger werden vijf verdachten uit Polen en Duitsland opgepakt onder wie de eigenaresse van de boerderij en haar twee zonen. Ook zij zijn veroordeeld tot celstraffen, van drie tot ruim zes jaar.

Volgens de Duitse politie werden in de boerderij in de periode van januari tot eind april 2018 vele honderden liters amfetamine olie geproduceerd. Daarvan kan na verdere bewerking speed gemaakt worden. Justitie ziet De C. als de ‘drugskok’, die zijn kennis aan de Duitsers overdroeg.

Boete 60.000 euro

Hij moet tevens een boete van 60.000 euro betalen. Zoveel heeft de Tilburger volgens de rechter met de productie van de synthetische drugs verdiend.

De C. zei tijdens het proces in de rechtbank van Kleve dat hij het laboratorium had opgezet omdat hij gokschulden had bij ‘verkeerde mensen’. Die zouden hem met geweld gedwongen hebben het lab op te zetten. Volgens de Duitse justitie was het een van de grootste ooit in Duitsland. De hoofdofficier in Kleve stelde tijdens het proces dat steeds meer Nederlandse drugscriminelen naar de Nederrijn-regio trekken.

Ook in Nederland veroordeeld

Stan de C. is ook in Nederland bekend als producent van synthetische drugs. Hij runde een lab in een loods in de Kapitein Hatterasstraat in Tilburg. Daar lagen volgens justitie genoeg grondstoffen om voor 1 miljoen aan speed en xtc te produceren. Stan de C. werd hiervoor in 2013 veroordeeld tot anderhalf jaar cel. In hetzelfde pand had zijn broer Sooi de C. een ruimte waar alleen grondstoffen stonden. Hij kreeg daarvoor een celstraf van 29 dagen, gelijk aan zijn voorarrest, en een werkstraf.

Moord Hugo van Houten

Sooi de C. zit momenteel een celstraf van 18 jaar uit voor de moord op Hugo van Houten. Het lichaam van de 27-jarige Van Houten werd op 17 augustus 2015 aangetroffen in Molenschot, nabij de vliegbasis Gilze-Rijen. Hij was doodgeschoten.

Drugslab in België

Het motief voor de moord is nooit bekend geworden, De C. heeft altijd ontkend. De politie zocht het motief bij een drugslab in het Belgische Merksplas, waar De C. na de liquidatie werd opgepakt. Van Houten, eveneens een bekende in het criminele circuit, was volgens de politie mogelijk betrokken bij dit lab. Beide mannen waren ex-leden van motorclub No Surrender.