Tilburgse drugsmakers hoorden volgens justitie bij keten van labs in onder meer Rijen en Baarle-Nassau

Dronken Bredanaar veroorzaak­te na stapavond een ernstig ongeval op de A58: 240 uur werkstraf geëist

15:51 BREDA - Met vier vrienden was de nu 25-jarige A.S. uit Breda wezen stappen in Nijmegen. S. zou terugrijden. Alleen had hij gedronken en was hij moe. Dat resulteerde erin dat hij in slaap sukkelde achter het stuur. De auto ging op de A58 bij Tilburg meermalen over de kop en drie vrienden raakten zwaargewond.