Tilburgse drukker zag piek in rouwkaarten, markt voor brochures kreeg flinke klappen

,,Het is extreem druk geweest. Normaal gesproken hebben we zo’n zeventig rouwdossiers per dag, tijdens de eerste coronagolf gingen we naar 130 tot 140 per dag”, zegt Maykel Maas (46), die samen met broer Leo Maas (50) de leiding heeft over MM Printing, dat ze overnamen van hun vader. ,,Petje af voor de uitvaartverzorgers, die hebben het echt voor hun kiezen gekregen en extra uren moeten maken”, zegt Maykel. ,,Wij ook, het werd drukker en drukker. Personeel vrij geven ging niet meer. Soms waren we tot midden in de nacht bezig”, zegt Leo. ,,Je wilt toch volgende dag de rouwkaarten bij de nabestaanden hebben. Hoe dan ook.”