Tilburgse Ereprent voor 50-jarige Manege Thielen

‘Slag’ in strijd tegen wietteelt koerst af op grote domper voor justitie: het duurt allemaal te lang

TILBURG - Een ‘slag’ en een ‘statement’ in de strijd tegen de hennepcriminelen noemde toenmalig burgemeester Jan Boelhouwer het: de vondst van kweekmateriaal in een loods in Rijen. Zeven jaar later hoeven twee Tilburgse verdachten van justitie niet meer voor de rechter te verschijnen. Het heeft allemaal te lang geduurd.

7:30