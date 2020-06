Tilburgse Euroscoop heet over twee jaar toch Pathé

Zwieren en zwaaien in tien minuten: Tilburg heeft toch heel even een kermis in de stad

14:27 Do 18 jun: De geur van suikerspinnen, echte kermismuziek (lees: vormloze teringherrie) die over straat schalt en een waarzegster. Tilburg heeft op donderdag dan toch even een kermis in de stad. ,,Bizar, zomaar uit het niets”, zegt bezoekster Miriam Antonissen (20).