Tilburgse ex-jehova’s doen aangifte tegen het sociaal doodverklaren van de kerk: ‘Onmenselijk beleid’

Ans is jarig en hoort volledig bij Tilburg... maar is populair tot in Duitsland en Canada

TILBURG - Ans bestaat vijf jaar. Het eigenzinnige ‘lettertype van de stad’ is niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Sterker: ze is nog steeds bezig aan haar opmars in Tilburg. ,,Dit heeft alle verwachtingen overtroffen.” Maar wie is Ans eigenlijk?

31 december