Tilburgse familie geschokt nadat jongens vuurwerk naar binnen gooien: ‘De brievenbus lag overal’

Rakas, eerste nieuwjaars­ba­by van 2020 in ETZ Tilburg

16:42 TILBURG - Ook in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) is vannacht een nieuwjaarsbaby geboren. Om 03.05 uur sloten Anne Dekkers en Sam van den Berg hun pasgeboren zoon Rakas (3495 gram) in hun armen. Moeder en kind maken het goed.