Tilburgse families vechten elkaar de tent uit; huisuitzetting dreigt

Juist in barre corona-tij­den is het een les: ‘Mensen willen iets voor elkaar betekenen’

12 maart TILBURG - We zitten nog midden in coronatijd maar er valt al een belangrijke les te leren, zegt Gon Mevis. Volgens de directeur van ContourdeTwern moet er veel meer oog komen voor zorg met de kleine ‘z’ in wijken en dorpen. ,,Met netwerken tussen bewoners. Hoe meer je daarin investeert, hoe beter je duurdere zorg kunt voorkomen.”