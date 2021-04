Tilburgse figuranten gezocht voor nieuwe Netflix-serie: jongeman met ‘onrustige huid’, ‘junk’ en ‘studenten’

Wat er zoal wordt gezocht : een ‘student’ die flirt met één van de actrices. Het moet een jongeman tussen de 19 en 21 jaar zijn met ‘een onrustige huid’. Een 'junk’, lees: een man met een mager postuur en rommelig haar. Verder hebben ze 'studenten’, ‘docenten’ en een jonge vrouw of man nodig die kan skeeleren of skateboarden. De serie is geïnspireerd op het boek 06-Cowboys van Fred Saueressig en gaat over de opkomst van de telefoonsekslijnen. Met hulp van zijn broer en zus en enkele dubieuze investeerders begint de hoofdrolspeler Frank Stigter het eerste telecom-seks bedrijf van Europa.

Gezocht

Of het om een Tilburgse scene of aflevering(en) gaat is nog niet bekend: Fiction Valley is voor een toelichting niet bereikbaar. De figuranten zijn in ieder geval nodig op maandag 26 en dinsdag 27 april nodig, dan wordt er in Tilburg gedraaid. Aanmelden kan hier .

De laatste keer dat Tilburg in volle glorie te zien was in een serie, was tijdens Smeris. Die draaide om de twee Tilburgse rechercheurs Theo Kamp en Willem Niessen. In seizoen 1 speelde het verhaal zich af in en rond Tilburg en werden lokaal ook de meeste opnames gemaakt. Zo was er een schietpartij in de Spoorzone, een martelscène op de midgetgolfbaan van Dolfijn en een onderschept drugstransport in de Oisterwijkse bossen.