Tilburgse filmrecensenten Cinemaatjes hebben nog duizend titels te gaan: ‘Die laatste was niet te harden’

Totale bagger was het, de laatste film die de Tilburgse recensenten Jean-Paul Arends en William van der Voort bespraken in Cinemaatjes, hun filmrecensie-programma. Voor jubileumuitzending nummer 150 - sinds woensdag online - keken ze samen met speciale gast Fred van Boesschoten zijn favoriete film van Bud Spencer en Terence Hill. ,,Die blijft niet overeind hoor", grinnikt Jean-Paul. William: ,,Hij was echt niet te harden.”



Voor de jongere lezers: de films van het Italiaanse tweetal waren in de jaren 70 en 80 alomtegenwoordig. Met filmnamen die op zichzelf al iets over de kwaliteit zeggen als De Snelste Vuisten Van Het Wilde Westen, Vier Vuisten Van De Duivel, De Vier Vuisten De Lucht In en Pas Op Of We Slaan Erop.



,,Opgenomen in Italië, maar ze wisten dat ze ook in Amerika te zien zouden zijn, daarom lipsyncen ze Engels. Vreselijk om te zien."