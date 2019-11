Tilburgse fotograaf Corné Hannink overleden

COLUMN 5x11 jaar carnaval snap ik, maar wie viert nu 230 jaar textiel­stad?

13:00 Zo lust ik er nog wel een paar. Dacht ik eerst, toen ik het las. In 1794 kregen Tilburgse fabrikanten de rechten om textiel te mogen produceren. In 2024 is dat precies 230 jaar geleden. Dus dat moeten we vieren. Hoezo: dus? Wat is dat voor jubileum? 230 jaar? 5x11 jaar carnaval snap ik. 100 jaar Drs. P snap ik ook. Maar 230 jaar textielproductierecht? Wie viert dat nu?