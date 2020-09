Tilburgse fotografe is gefascineerd door verstilling en fotografeert stenen

TILBURG - Claudia den Boer reist de wereld over met stenen die ze vond in berggebieden en legt die vast op foto. ,,Elk moment is anders, dat is een metafoor voor het leven.”

Op haar elfde, met haar eerste camera, fotografeerde ze bergen. En dat doet Claudia den Boer (41) nog steeds. De omgeving, de luchten, op elk moment en op elke plek zijn die anders. De Tilburgse is gefascineerd door verstilling en neemt alle tijd om een beeld vast te leggen. ,,Ik hou van kijken naar hoe een plek in elkaar zit.”

Mensen fotografeert ze zelden. ,,Als ik in een stad een huis fotografeer dan wacht ik tot iedereen uit beeld is gelopen. Mensen kijken graag naar foto's waar mensen op staan. Maar dat leidt af. Ik kijk met aandacht naar die plekken die níet om aandacht schreeuwen.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Claudia den Boer © Kazumi Sakurai

Verstilling

Het is meteen een zoektocht naar verstilling in haarzelf. Want wat is dat stilte? Is dat hetzelfde als leegte? In de woestijn van New Mexico in de VS merkte ze dat stilte en leegte niet hetzelfde zijn. Ze stond in een enorm landschap met veel rotsformaties, vogels en dieren. Die landschappen, die sferen fotografeert ze. ,,Woestijnen kennen we niet in Nederland, ons kleine land is dichtbebouwd.”

Claudia den Boer werkt aan haar tweede fotoboek, dat moet in oktober verschijnen. Ze reisde er voor naar de Kaukasus en Montserrat, de berg bij Barcelona. Voor haar eerste boek onder meer naar Tibet en de Sahara.

,,In de Sahara leefde ik afgesloten van de buitenwereld, in een klein Berberdorp. Ik wilde fysiek een herinnering bij me dragen en nam steentjes mee naar huis. Die steentjes ben ik gaan fotograferen, macro-opnamen, en ik zag er bergen in. Daarna heb ik de stenen meegenomen naar Montserrat en ze gefotografeerd in de bergen. Door de veranderde lucht en veranderend licht is de schaduw steeds anders. Als je in de bergen bent is de berg altijd ver weg, altijd daar waar je niet bent.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Claudia den Boer To Pick up a Stone 2 © Claudia den Boer

Ze reisde naar Georgië, naar de Kaukasus, De stenen die ze vond, een donkergrijze, een zwarte, een oranje nam ze mee naar Andalusië, net als stenen uit Tibet en uit de Sahara. In de bergen maakte ze een openluchtstudio en in de harde zon, soms met heftig weer, maakte ze foto's van haar stenen. ,,Elk moment is anders. Voor mij is dat een metafoor voor hoe iedereen anders naar de werkelijkheid kijkt. Laat tien mensen een gebeurtenis beschrijven en je krijgt tien verschillende verhalen.”

De natuurfoto's van bergen én de foto's van stenen gaat de Tilburgse publiceren in haar nieuwe boek 'To pick up a stone'. Op dit moment loopt een actie voor crowdfunding bij het platform Voor de kunst.

Volledig scherm Claudia den Boer To Pick up a Stone 1 © Claudia den Boer