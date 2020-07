Tilburgse fotografe volgt dochter in coronatijd: ‘Ik zie hoe ze zich handhaaft in vreemde periode’

Eigenlijk gaat ze graag op pad. Het reportagewerk. Zo vindt Brigitte Jansen gewoonlijk de onderwerpen die ze wil fotograferen. ,,Dan kom ik in contact met mensen en verbreed ik mijn kijk op wat hen bezig houdt. Fotografie is voor mij een kompas om voortdurend onderzoek te doen naar de energie en dynamiek van mensen. Wat ik ga zien is onbekend en onverwacht. Daar speel ik als fotograaf op in.” Het leverde al mooie fotoseries op van de ijshockeyers van De Trappers, onder meer in Tillywood Magazine, en de dames van Rugby Club Tilburg. Maar corona maakte het allemaal net even anders.

Balans

Juist op het moment dat ze moest afstuderen van haar vervolgstudie Photographic Design van de Fotovakschool in Eindhoven. In plaats van naar buiten te gaan, bleef Jansen - noodgedwongen - binnen en dichtbij huis. Letterlijk: in haar doorzonwoning, met haar 14-jarige dochter Laura als onderwerp. ,,Ik zie hoe mijn dochter Laura zich handhaaft in deze vreemde tijd. Ik leef met haar mee, in ons huis.” Met succes, Jansen studeerde af met een acht. De jury noemt haar werk ‘een mooie balans tussen documentaire en geënsceneerde fotografie’.

Quote Wat ik geprobeerd heb te doen, is de sfeer van de lockdown weergeven. Hoe is het om 14 jaar te zijn en thuis te moeten blijven Brigitte Jansen , Fotografe

,,Wat ik geprobeerd heb te doen, is de sfeer van de lockdown weergeven. Hoe is het om 14 jaar te zijn en thuis te moeten blijven vanwege de coronacrisis?” Soms met een knipoog naar de kunstgeschiedenis, zoals Laura liggend op de bank in een doek gedrapeerd. Naar voorbeeld van ‘Meisje in kimono’ (1893-'94) van George Hendrik Breitner. Jansen: ,,Ik kijk veel naar schilderijen en foto's en probeer de beeldtaal te lezen. Wat betekent iets? Welke beeldelementen zitten erin?”

Statisch

Eén foto in de serie ‘Stay at home, Laura!’ geeft het gevoel van de lockdown - de 1,5-meter samenleving - misschien wel het beste weer: Laura zittend op de grote bank met haar vriendin Zoë, helemaal aan de andere kant. Het is de eerste keer dat de hartsvriendinnen elkaar na maanden beeldscherm-bellen weer in het echt zien. De meisjes zitten er statisch bij. Huisparkiet Tweety vliegt tussen hen in. Het vogeltje geeft beweging en kleur aan het tafereel. Jansen: ,,Het zorgt voor dynamiek en werkt tegelijkertijd vervreemdend.”

Vriendinnen Laura en Zoë ontmoeten elkaar weer na maanden, nu in de 1,5-meter samenleving. © ©Brigitte Jansen / Fotobrigade

Brigitte Jansen, fotograaf Tilburg © Brigitte Jansen