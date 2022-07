Tilburgse ‘groene’ top 50 met liedjes over het klimaat: ‘De redding zal van de vrouwen moeten komen’

Dat een jonge generatie artiesten bezig is met het klimaat kun je horen. Vooral de laatste jaren is het bal. ,,Aan de liedjes over klimaatverandering en alles wat daarmee samenhangt. Van droogte, bosbranden tot overstromingen.” Het is vergelijkbaar met de jaren 70, vertelt De Laat.



,,Toen hoorde je vooral rockbands en singer-songwriters over klimaat en milieu. Hun zorg betrof niet zozeer het klimaat als zodanig, maar veeleer de verontreiniging van water en lucht en de kap van bomen. Ook was er ongerustheid over bedreigde diersoorten zoals olifanten en zeehonden.”