Tilburgse hiphopscene haalt creativiteit uit quarantaine

Tilburgse rappers en andere hiphoppers namen de afgelopen weken het album 'Tillie In Quarantaine' op. Dertien tracks die links of rechts allemaal met Tilburg en het corona-virus te maken hebben. Elke artiest nam het zelf thuis op, dus alles klinkt anders, maar dat heeft ook zijn charme, vindt initiatiefnemer Tim van Dongen.

Toen Tim van Dongen, alias rapper Timm, op een zondagmiddag bedacht hoe hij een muzikale visitekaart voor zijn stad kon afgeven, ontstond het idee voor 'Tillie In Quarantaine'. Hij belde Thomas Waterreus, ook wel bekend als rapper De Gelogeerde Aap. Samen maakten zij al snel een lijst van Tilburgse rappers en producers, en brachten hen in een Whatsapp-groep samen.

,,Het idee liep eigenlijk meteen uit de hand doordat er meteen beats gedeeld werden in dat gesprek", zegt Van Dongen. ,,Daar werd weer op gereageerd door mensen die daar dan thuis een couplet of refrein op opnamen, en dat weer deelden."

Binnen twee weken had het twintigtal muzikanten zo'n tien opzetjes voor songs. Daarover boog de initiator zich vervolgens om verder structuur aan te brengen. ,,Hoe vaak staat een artiest er al op? Waar past dit nog tussen? Ik ben het zo in gaan vullen dat iedereen ongeveer evenveel aan bod kwam."

Enkele weken

In slechts vijf weken kwam het hele project uiteindelijk tot stand, inclusief het aan elkaar mixen van de dertien tracks door Tilburgs DJ-duo Fabienne van Vugt en Anouk Paans. ,,Tim heeft het goed aangepakt en gepland", vindt Van Vugt, die het als een eer ziet de laatste hand aan het project te hebben mogen leggen. ,,Er is veel verschil in snelheid en sfeer, als dat ver uit elkaar ligt, is het moeilijk dat mooi aan elkaar te mixen. Maar ik ben heel blij met het resultaat."

Een van haar persoonlijke favorieten is Woohan. Het refrein daarvan trekt een speelse parallel tussen de mondkappen die op hiphopfestival WOO HAH! gedragen werden tegen door moshpits opwaaiend stof, en die in de Chinese provincie Wuhan tegen de verspreiding van het virus. Festivaldirecteur Ruud Lemmens heeft er zelfs een speciale introductie voor opgenomen. ,,Toen we op het einde waren, heb ik Ruud benaderd of hij het leuk vond om een shoutout namens het festival te doen, en vijf minuten later was het geregeld", vertelt Van Dongen.

Spontaniteit

De spontaniteit van het project is ook de kracht ervan, denkt Van Dongen: ,,Iedereen heeft het gewoon thuis met zijn eigen microfoon gedaan. Je hoort daar de verschillen in, maar dat heeft wel charme." Van Vugt is het daarmee eens. ,,Ik kijk enorm positief terug op hoe iedereen samen wilde werken en de verrassende combinaties die daaruit zijn gekomen", aldus de DJ. ,,En ik denk dat dat een mooie boodschap is. Het virus is in onze regio begonnen, maar hoe hard dit ons ook treft, we maken nog steeds muziek." En wie dat resultaat wil horen, kan terecht op Spotify.