Tilburgse hoogleraar na storing 112: ‘Wie blust onze digitale branden?’

15:58 TILBURG - En we zijn los: de Tilburgse kermis - alweer de 453ste - is vrijdagmiddag om 15 uur van start gegaan. De eerste attracties zwieren en draaien op een kermisroute die niet veel veranderd is ten opzichte van vorig jaar. De kermis is wel veel beter gevuld dan vorig jaar.