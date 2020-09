Tilburgse horeca kwam net een beetje op adem: ‘Onzekerheid is nu weer helemaal terug’

,,Klote, genuanceerder dan dat kan het even niet”, zegt Tim Wijdemans van de Tilburgse Bonheur Horeca Groep. ,,Na een paar positieve maanden staan we nu weer met beide voeten op de grond. Door deze maatregelen komt dat gevoel van onzekerheid waarmee we lang rondliepen weer helemaal terug.”



De dag dat het droeve nieuws naarbuiten komt dat het Tilburgse restaurant Lucebert sluit omdat de omzet door corona zwaar is ingezakt, stevent de horeca af op een nieuwe, onzekere tijd. Horecazaken in het hele land moeten om 22 uur dicht, er mogen niet meer dan dertig mensen binnen zitten. Over drie weken wordt het effect geëvalueerd.



Rob Verbunt van café De Troubadour vat het samen met de woorden ‘niet tof’ en ‘ellende’. ,,Als buurtcafé gaan we open om 19 uur en dan mogen we om 21 uur geen mensen meer binnen laten? Vroeger open gaan kan wel, maar dat werkt tegenwoordig niet. Mensen gaan eerst thuis eten.” Toch is ‘ie al in beraad over aanpassingen, bijvoorbeeld om ook eten aan te bieden. ,,Maar het is nog te vroeg om daar nu iets over te zeggen.”