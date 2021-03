Tilburgse horeca zet terrasjes buiten voor protestactie: ‘We moeten nu onze stem laten horen’

Fans van Intents schikken zich in afgelas­ting: ‘Jammer maar begrijpe­lijk’

27 februari OISTERWIJK - Jammer maar begrijpelijk. Dat is de teneur van de reacties die Intents krijgt op het besluit ook dit jaar een streep door zijn hardstyle dancefestival in Oisterwijk te zetten. Daarmee schaart het zich in de rij organisatoren die ook in 2021 voor corona moeten buigen. Best Kept Secrets hakte in Hilvarenbeek eerder deze week de knoop door.