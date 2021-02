Tilburgse ‘horecakleding’ ook buiten de stadsgrenzen populair: Hilvarenbeek, Den Haag en Goes doen mee

,,Super leuk dat het navolging krijgt”, zegt Smit. ,,Hier in Tilburg loopt het nog steeds niet normaal goed.” In het eerste weekend waren er meer dan 1300 bestellingen en werden er bijna 2000 artikelen verkocht.



Voor de actie tekende illustrator Koen de Vreeze de gevels van 150 horecazaken na, van de grote jongens tot de kleine in bijvoorbeeld Korvel en Besterd. De gevels worden gedrukt op kleding en tassen, te vinden op de website van WeAr (spreek uit ‘we are’, wij zijn) Tilburg.



De opbrengst gaat naar de horeca die het moeilijk heeft in coronatijd, al moet het geld voor het bedrukken, inkoop en BTW er nog af.



De actie loopt in Tilburg in ieder geval nog door tot 1 april, misschien langer. ,,En daarna gaan we kijken wat we met het platform doen. Misschien is het mogelijk om er meer goede doelen mee te helpen.”