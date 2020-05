Tilburgse horecazaak Ovide stopt vanwege corona: ‘Het risico is te groot, ik wil stoppen voor ik omval’

In de nieuwe situatie gaat de ziel uit Ovide, zegt ze. ,,Het was een gezellige chaos, een vrolijke huiskamer. Dat zie ik niet meer gebeuren. Gaan vriendinnen hier nog met hun kinderen zitten? Of spreken ze dadelijk liever in de tuin thuis af? Er zaten hier altijd veel opa's en oma's, die zie ik voorlopig ook niet meer terug. Zoals het ernaar uitziet kan ik dan maandelijks niet eens de vaste lasten meer betalen.”



Ze leefde lang naar de eigen kindvriendelijke horecazaak toe. Anderhalf jaar voor de opening zei ze haar baan op om Ovide op te kunnen zetten. Treurnis is er zeker, klinkt het. ,,Heel veel pech, maar de droevige fase is al een klein beetje voorbij. Ik probeer het als een mooi avontuur te beschouwen. De keuze om te stoppen heb ik niet van de één op de andere dag gemaakt. ”



Ze sprak veel en langdurig met mensen om haar heen, onder meer met een bedrijfscoach. ,,Het is een heel lastige beslissing. Moet je het aandurven om op een vaccin te wachten? Het risico is te groot. Ik wil stoppen voor ik omval. Ik doe dit alleen, maar kan dit financieel niet alleen dragen.”