Tilburgse horecazaak Steck dicht om corona: ‘We willen geen risico nemen’

,,Helaas is één van onze medewerkers ziek”, laat de Tilburgse horecazaak Steck 013 via social media weten. ,,Wij hebben overlegd met de GGD en omdat wij geen risico’s willen nemen is Steck, uit eigen initiatief, tot nader bericht gesloten.”



De plek waar de medewerker corona opliep is al achterhaald door de GGD, het gaat om een sportvereniging, vertelt Steck-eigenaresse Mirte van der Sanden. ,,De zieke medewerker had geen klachten toen ze aan het werk was.” Diegene die met de zieke werknemer in de zaak stond, is in quarantaine. Andere personeelsleden laten zich voor de zekerheid testen.