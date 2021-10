Tilburgse horecazaken dekken de tafel weer voor eenzame ouderen

Ambassadeurs burgemeester Theo Weterings, Guus Meeuwis, Leo Alkemade, Nol Havens en Joris Mathijsen trappen de campagne af. ,,We hopen dat nog veel meer restaurants zich aansluiten”, zegt Schneiders. Juist na de eenzame coronamaanden is er onder de ouderen van de stad de behoefte aan ontmoetingen en een uitje.

Deelnemers

Door corona loopt de campagne nog niet zo hard als gehoopt. ,,Vorig jaar konden we tijdens de lockdown geen geld ophalen. Het jaar daarvoor hadden we, ook door corona, ongeveer net zoveel zaken als nu. Het jaar ervoor waren het er vijftig. Op zoveel deelnemers hopen we eigenlijk weer.”

De stichting is sinds acht jaar actief in de stad. Via huisartsen en de Thuiszorg die bij ouderen over de vloer komen, speurt Met je hart stadsgenoten op die er alleen voor staan. De stichting brengt ze met elkaar in contact en organiseert ontmoetingen zoals een groot kerstdiner.