Tilburgse huurbemiddelaar in #BOOS van Tim Hofman beschuldigd: ‘Tonnen verdiend over de rug van huiszoekende studenten’

Tim Hofman verklaart op Twitter dat De Huissleutel jarenlang illegaal bemiddelingskosten à 302,50 euro heeft gerekend aan kamerzoekende studenten en ‘vermoedelijk tonnen heeft verdiend'.

Illegale bemiddelingskosten

Een van die kamerzoekende studenten was Megan, zo is te zien in de aflevering van #BOOS. Zij ging in zee met De Huissleutel. Megan kreeg een studio toegewezen en kon kiezen om 250 euro aan bemiddelingskosten contant te betalen, zonder bonnetje, of om 302,50 euro over te maken en daarmee meteen de sleutel overhandigd te krijgen. Zij koos voor het laatste, uit angst om geen woonruimte te hebben.

Jeroen Jaspers is jurist bij de Rechtswinkel in Tilburg en komt in de aflevering aan het woord. ,,De Huissleutel is een partij die bemiddelt tussen huurders en verhuurders. Die mensen aan woonruimte helpt en die kosten voor het opstellen van het huurcontract in rekening brengt bij de verhuurder. Dit is al ruime tijd verboden voor zelfstandige huurwoningen en sinds 2016 ook voor onzelfstandige woningen. Door de krappe woningmarkt is men vaak bang om te procederen.”

Brabants Dagblad publiceerde eerder dit jaar een serie over de krapte op de woningmarkt in Tilburg, daarbij kwamen ook verschillende tips over specifiek De Huissleutel binnen. Een huurder zei toen: ,,Ze kunnen extra kosten vragen omdat je geen kant op kunt.” Een andere: ,,Niet alleen wordt een markt hierdoor overspannen, er wordt ook nog eens grootschalig gefraudeerd met het heffen van kosten en geen haan die ernaar kraait.”

100.000 euro boete

Het handelen van De Huissleutel ging niet ongestraft. De eigenaar kreeg eerder al een boete bestaande uit 100.000 euro van de Autoriteit Consument & Markt (AMC). Dit enorme bedrag omvatte alleen de periode tussen begin juni 2019 en 1 maart 2020.

Twintig pandjes

In de aflevering haalt Megan met Tim Hofman en het team van #BOOS verhaal. Aangekomen bij één van de twintig pandjes die volgens Hofman in bezit van de eigenaar zijn, vertelt een bewoner dat De Huissleutel al ruim twee jaar niet meer in dat pand gevestigd zit. ,,Dit adres is volgens Google nog steeds gekoppeld aan het bedrijf. De hele dag staan er studenten voor de deur.”

Na een zoektocht door Tilburg en een oproep aan de Instagram-volgers van Tim Hofman is de eigenaar getraceerd. Daar wordt hij stevig aan de tand gevoeld. Het hele gesprek is in de video hierboven te bekijken.

