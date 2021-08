Tilburgse inbreker gaat keer op keer in fout; OM eist opname van twee jaar in instelling voor veelplegers

Tilburgse broers van ‘online drugswin­kel’ komen vrij, onderzoek duurt te lang

16 augustus BREDA\TILBURG – Twee broers uit Tilburg zouden opdracht hebben gegeven aan een 24-jarige Tilburger om drugs te verkopen via internet. Dat verklaart de laatste, bleek tijdens de rechtszaak tegen hem. De twee broers komen wel vrij, want zicht op een inhoudelijke behandeling van de zaak is er nog niet. Eerst moeten berichten in de versleutelde telefoons van de broers worden onderzocht.